В Таиланде запретили использование дронов без специальной регистрации

БАНГКОК, 12 октября. /ТАСС/. Национальная комиссия по теле- и радиовещанию Таиланда обязала всех владельцев беспилотных летательных аппаратов (дронов), используемых на территории королевства, зарегистрировать их в течение ближайших 90 дней. Полеты без регистрации грозят нарушителям крупным штрафом или тюремным заключением.

Постановление об обязательной регистрации опубликовано на сайте ведомства в четверг и предписывает владельцам дронов пройти регистрацию в любом отделении полиции, офисе управления гражданской авиации Таиланда или непосредственно любом представительстве самой комиссии по теле- и радиовещанию.

"Люди должны знать, что они не могут использовать незарегистрированные дроны, поскольку это нарушение закона "О связи", - прокомментировал ситуацию глава комиссии Такорн Тантасит. - Для нарушителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и/или штраф до 100 тыс. батов (более $3 тыс.)".

С 2015 года в Таиланде действуют правила, согласно которым перед тем как отправить свой беспилотник в полет, его владелец обязан получить в минтрансе соответствующее разрешение, указав цели эксплуатации и четко обозначив маршрут. Однако подобное ограничение действует только для "коптеров" весом свыше 2 кг. Новые же рестрикции со стороны комиссии по теле- и радиовещанию касаются всех дронов, в том числе и небольшого размера, которые популярны среди туристов.

По данным комиссии, в Таиланде используются около 50 тыс. беспилотников, но только 350 из них официально поставлены на учет в минтрансе королевства.

Полиция ловит дроны

Проблемой вездесущих "коптеров" еще в сентябре озаботились в Центральном бюро расследований, входящем в структуру полиции королевства, после того, как несколько аппаратов были замечены над Большим королевским дворцом в Бангкоке, Домом правительства и даже над некоторыми объектами вооруженных сил. Глава бюро Тхитират Нхонгханпитак рассказывал, что рассматривается возможность покупки специального оборудования для "ловли" дронов. Он также подтвердил, что полицейские проинструктированы о необходимости принимать меры в отношении нарушителей.

В полиции также предупредили, что полеты любых дронов над Бангкоком (радиус зоны составляет 19 км) полностью запрещены в дни похорон короля Рамы IX с 25 по 29 октября.

Беспилотники, которые продаются в Таиланде без каких- либо ограничений, давно стали популярны среди местных жителей и туристов. Благодаря встроенной в аппарат фото- и видеотехнике их широко используют для съемки объектов с высоты птичьего полеты. По оценке газеты , объем продаж дронов в Таиланде в этом году достигнет отметки в 500 млн батов ($15,1 млн).