Глава Тувы поручил министерствам и ведомствам проверить готовность к зимнему периоду

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Жителям Тувы предстоит готовиться к раннему приходу зимы, которая может продлиться полгода. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Шолбана Кара-оола.
"Природа снова испытывает нас на прочность. Еще нет середины октября, но зима уже вступила в свои права, и отступать, как видим, не собирается", - приводит пресс-служба слова Кара-оола.
Он поручил министерствам и ведомствам еще раз проверить свои подведомственные организации на готовность к зимнему периоду в штабном режиме, "выяснить какая ситуация с уборочной работой в хозяйствах республики, все ли уложились в срок".
"Земляки, нам нужно тщательно готовиться к непредсказуемым последствиям наступления ранней зимы, которая обещает длиться целых шесть месяцев", - отметил глава Тувы.
6 октября вместе с сильным снегопадом в Туву пришла ранняя зима. Ожидания, что снежный покров растает и снова вернется осень, пока не оправдываются. В ночь на четверг в Кызыле снова шел снег.
По данным синоптиков, 12 октября по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица, в районе перевалов на федеральной трассе сильный снег.