Туристический поток в Ингушетию вырос на 20% в 2017 году

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Ингушетию, увеличилось на 20% в 2017 году. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель комитета по туризму в республике Беслан Хамхоев.

"Число въездных туристов увеличилось в 2017 году на 7 тыс. За весь 2016 год республику посетили 43 тыс. человек, а за девять месяцев 2017 - уже 51 тыс. Рост составил 20%, и это еще не предел, потому что впереди зима. Спрогнозировать точную цифру к концу года пока трудно", - сказал Хамхоев.

По его словам, в республике развивается и внутренний туризм. В 2017 году около 23 тыс. жителей республики посетили туристические объекты республики, в то время, как в 2016 году отдохнуло около 17 тыс. жителей региона.

"Рост турпотока связан с тем, что мы ежегодно выступаем на международных форумах, где презентуем республиканские курорты, спортивные и культурные мероприятия. Также мы работаем над увеличением количества туристических событий, ведем просветительную работу в других регионах России, например, мы делаем выставки в аэропортах, вокзалах, метро. Кроме того, мы разрабатываем множество экскурсионных программ. Одно из главных направлений - туризм в Джейрахском районе, где предлагается множество экскурсий по историческим памятникам", - отметил он.

Председатель комитета по туризму предположил, что в следующем году количество туристов также вырастет. "Мы не ожидали, что в 2017 году будет настолько сильный прирост туристов. Он превзошел все наши ожидания. Надеемся, что в следующем году будет такая же тенденция", - резюмировал Хамхоев.