Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елизавета II впервые поручила принцу Чарльзу возложить венок к памятнику павшим воинам

Общество
12 октября, 8:45 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Церемония в память о жертвах вооруженных конфликтов пройдет у Кенотафа в Лондоне 12 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II в этом году впервые с момента своего восшествия на трон в 1952 году не будет самостоятельно возлагать именной венок в Поминальное воскресенье к подножию лондонского Кенотафа - символического надгробного памятника павшим солдатам.

СПЕЦПРОЕКТ

"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии

9 сентября королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне

Как в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Букингемского дворца, эту миссию она поручила наследному принцу Чарльзу.

"Королева не будет лично возлагать венок, это от ее имени сделает принц Уэльский", - сообщила собеседница агентства. Она пояснила это решение тем, что Елизавета II пожелала быть поблизости от своего супруга, принца Филиппа. "Королева хочет быть рядом с герцогом Эдингбургским, и поэтому она приняла решение наблюдать за церемонией с балкона здания Министерства иностранных дел", - сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Традиционная церемония в память о жертвах вооруженных конфликтов с участием всех ведущих политиков страны и главных членов королевской семьи пройдет у Кенотафа на правительственной улице Уайтхолл 12 ноября. С нынешней осени принц Филип, которому в июне исполнилось 96 лет, официально отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи в связи с преклонным возрастом, однако он все равно часто сопровождает свою 91-летнюю супругу на различных церемониях.

В последнее время, с учетом возраста монарха, на принца Чарльза стало возлагаться все больше королевских обязанностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Елизавета II Чарльз, принц Уэльский Филип, герцог Эдинбургский
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
3
Слуцкий не исключил законодательного ответа РФ на санкции США
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Госдеп: флаги в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сняли власти США
6
Трамп похвастался возможностью США сбивать ракеты противника в 97% случаев
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама