Елизавета II впервые поручила принцу Чарльзу возложить венок к памятнику павшим воинам

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ЛОНДОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Королева Великобритании Елизавета II в этом году впервые с момента своего восшествия на трон в 1952 году не будет самостоятельно возлагать именной венок в Поминальное воскресенье к подножию лондонского Кенотафа - символического надгробного памятника павшим солдатам.
Как в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Букингемского дворца, эту миссию она поручила наследному принцу Чарльзу.
"Королева не будет лично возлагать венок, это от ее имени сделает принц Уэльский", - сообщила собеседница агентства. Она пояснила это решение тем, что Елизавета II пожелала быть поблизости от своего супруга, принца Филиппа. "Королева хочет быть рядом с герцогом Эдингбургским, и поэтому она приняла решение наблюдать за церемонией с балкона здания Министерства иностранных дел", - сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Традиционная церемония в память о жертвах вооруженных конфликтов с участием всех ведущих политиков страны и главных членов королевской семьи пройдет у Кенотафа на правительственной улице Уайтхолл 12 ноября. С нынешней осени принц Филип, которому в июне исполнилось 96 лет, официально отошел от выполнения обязанностей члена королевской семьи в связи с преклонным возрастом, однако он все равно часто сопровождает свою 91-летнюю супругу на различных церемониях.
В последнее время, с учетом возраста монарха, на принца Чарльза стало возлагаться все больше королевских обязанностей.