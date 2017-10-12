Музей в Вашингтоне купил фотографию середины XIX века, на которой запечатлен президент США

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальная портретная галерея США приобрела самую раннюю из известных историкам фотографий, запечатлевших кого-либо из американских политических деятелей, которые занимали пост главы государства. Как сообщила в среду пресс-служба этого музея, речь идет о полученном методом дагеротипии изображении Джона Куинси Адамса, являвшегося шестым по счету президентом Соединенных Штатов и находившегося у власти в 1825-1829 годах.

Однако эта фотография была сделана уже после того, как Джон Куинси Адамс покинул Белый дом - в 1843 году. В то время бывший американский лидер занимал должность члена Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс, в котором он появился на свет в 1767 году. Карьера Джона Куинси Адамса включала также пребывание на посту первого посланника США в России (1809-1814 годы). До победы на президентских выборах и дипломатической командировки в Россию он успел поработать и в Сенате.

Дагеротип, который увековечил Джона Куинси Адамса сидящим на стуле с подлокотниками на фоне камина и стола с лампой и стопкой книг, был сделан в Вашингтоне в фотостудии Филипа Хааса. Музей приобрел эту дагеротипную пластинку лишь неделю назад на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $360,5 тыс. Фотография попала в аукционный дом Sotheby's от потомков конгрессмена Хорэса Эверетта, которому Адамс презентовал ее в 1843 году. Дагеротип планируется сделать частью постоянной выставки Национальной портретной галереи под названием "Президенты Америки".

Считается, что Джон Куинси Адамс сфотографировался первым из американских политических деятелей, занимавших пост президента страны. Всего Хаас изготовил после посещения его студии экс-президентом три дагеротипных портрета Адамса, который скончался в 1848 году. Однако принято полагать, что до наших дней дошел только один из них. Посетители музея смогут увидеть его уже в будущем году.

Отцом запечатленного на этой фотографии, которую Sotheby's именует "бесценным документом", был второй президент США и участник войны за независимость Джон Адамс (1735-1826).

Национальная портретная галерея является частью расположенного в столице США Смитсоновского института. Это - крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс, который считается государственным учреждением и финансируется в основном правительством США. В его систему входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров, один из которых базируется за рубежом - в Панаме. Вход практически во все музеи системы Смитсоновского института и Национальный зоопарк бесплатный.