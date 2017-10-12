Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в штате Нью-Йорк приготовили самый длинный в мире ролл "Калифорния"

Общество
12 октября, 10:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Длина блюда составила около 153 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 октября. Американские студенты из Университета штата Нью-Йорк в городе Перчейз в среду установили новый мировой рекорд, приготовив японский ролл "Калифорния" радужной расцветки длиной 504 фута (около 153 метров). Об этом сообщила газета USA Today.

По ее данным, в приготовлении этого популярного японского угощения принимали участие 300 студентов и волонтеров, которые собрались на главной лужайке возле здания учебного заведения. Для того, чтобы установить новый рекорд, им понадобилось приблизительно 500 порций риса, обработанного уксусом, 800 листов нори (вид съедобных красных водорослей, часто применяемый при приготовлении японских блюд), 125 авокадо и 500 фунтов (около 226 кг) рыбной пасты. Процесс контролировал шеф-повар Джет Тила, получивший известность после участия в ряде американских кулинарных телевизионных шоу.

"В прошлом году шеф Джет приехал к нам в кампус, и мы сделали суши-ролл длиной 50 футов (15,3 метра - прим. ТАСС) в столовой", - рассказал Патрик Саволскис, директор Ассоциации Университета в Перчейзе, которая осуществляет в учебном заведении контроль за питанием, хранением книг, транспортом и другими вспомогательными услугами. "После этого возникла идея сделать ролл куда длиннее. И тогда мы узнали, что на сегодняшний день мировой рекорд принадлежит Университету штата Массачусетс в Амхресте (128 метров. - прим. ТАСС). После этого мы подумали, что могли бы попытаться побить его", - рассказал Саволскис.

"Ролл "Калифорния" - очень популярный суши-ролл, однако таким длинным его еще никто не делал. Когда вы идете на мировой рекорд, то никогда не знаете, удастся ли вам его побить. Но команде Перчейза удалось это сделать!" - прокомментировал Тила достижение учащихся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама