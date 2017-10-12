Активисты Greenpeace запустили фейерверк на территории АЭС во Франции

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Активисты природозащитной организации Greenpeace проникли в четверг утром на территорию атомной электростанции "Каттеном" на востоке Франции и запустили там фейерверк. Это подтвердила в официальном заявлении компания EDF, которая является оператором АЭС.

"В 05:37 группа лиц проникла в нарушение правил на территорию АЭС "Каттеном" (департамент Мозель). Вторжение было незамедлительно выявлено службой безопасности объекта, и в 05:45 их [активистов] перехватили сотрудники специализированного охранного подразделения жандармерии", - сообщили в компании.

Как подчеркнули в EDF, нарушителям порядка не удалось добраться до критически важных объектов станции. "Правонарушители все время находились за пределами зданий и вне ядерной зоны. Это вторжение никак не повлияло на безопасность технических установок", - указали в пресс-службе.

В EDF также отметили, что будет подан соответствующий судебный иск. "EDF строго осуждает насильственные действия со стороны движения, которое совершает все больше незаконных поступков", - заключили в компании.

При этом Greenpeace настаивает на том, что данная акция была призвана обратить внимание общественности на недостаточную безопасность ядерных объектов во Франции. "Сегодня утром активисты Greenpeace France проникли на территорию атомной станции "Каттеном" и запустили там фейерверк рядом с бассейном выдержки отработанного ядерного топлива", - сообщает организация, сопровождая информацию фото- и видеоматериалами, на которых видно, как активисты используют на территории АЭС пиротехнические средства.

Согласно заявлению Greenpeace, главный замысел акции - наглядная демонстрация слабости режима безопасности на французских АЭС. "Они [активисты] хотят осудить хрупкость и доступность сооружений, которые загружены радиоактивными материалами", - отметили в организации.