Модный дом жены Кадырова проведет показ в медиацентре парка "Зарядье"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, основанный женой главы Чечни Рамзана Кадырова Медни, 20 октября проведет показ в новом зале медиацентра парка "Зарядье". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь модного дома Firdaws Екатерина Рублева.
Ранее ряд СМИ писали, ссылаясь на телеграмм-канал The Bell, что показ будет проведен на "Парящем мосту".
"Да, 20 октября. Сегодня мы официально это анонсируем. Показ будет проведен в медиацентре, в новом зале. Там (в медиацентре - прим. ТАСС) еще не было показа, у нас будет первый. Можно сказать, открываем неделю моды и открываем этот зал в парке "Зарядье", - сказала Рублева. По ее словам, гостям покажут коллекцию "Горная жемчужина" из 47 платьев, их дизайнером стала дочь главы Чечни Айшат Кадырова.
В свою очередь, директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб подтвердил ТАСС показ модного дома Firdaws. Он добавил, что список гостей пока не определен. "Мероприятие организуется в медиацентре. Мост задействовать не планируется", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС о проведении показа мод на "Парящем мосту".
Модный дом Firdaws был основан в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.