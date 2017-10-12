Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочек

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возвращение образовательных кредитов станет приятным бонусом для российских студентов. Однако как рассказали ТАСС представители вузов и региональных администраций, сейчас спрос на них не высок, а учебные заведения сами научились помогать студентам оплачивать занятия и предлагают получать образование в рассрочку.

Министерство образования РФ в 2017 году намерено возобновить программу льготного кредитования студентов, которая сейчас разрабатывается совместно с Минфином РФ. В Минобразования считают, что кредиты с длительным периодом погашения могут стать важной частью поддержки студентов и молодых специалистов уже после их трудоустройства. Подобная программа была впервые запущена в регионах в 2010-2011 годах совместно со Сбербанком, но через несколько лет была прекращена.

Корреспонденты ТАСС в регионах выяснили, как вузы работают с обучающимися на платной основе студентами и чем пытаются заменить отсутствие доступных кредитных предложений со стороны банков.

Сколько стоит образование

Сегодня в РФ на коммерческой основе обучается значительная часть студентов. Даже в государственных вузах доля таких учащихся может доходить до 50%. Так, в Новгородской области в вузах на коммерческих местах учатся около 40% студентов, в Томском государственном университете на программу бакалавриата на платной основе поступили почти половина от количества студентов, поступивших на бюджет.

Стоимость платного образования отличается не только в разных регионах, но и на разных факультетах одного и того же учебного заведения. Например, в Южном федеральном университете стоимость обучения варьируется от 25 тыс. рублей на заочной форме и до 154 тыс. рублей по высокотехнологичным инженерным специальностям. В Кубанском университете обучение по заочной форме стоит 25-80 тыс. рублей в год, по очной - 80-147 тыс. Стоимость обучения в крупнейших калининградских вузах также зависит от специальностей и варьируется от 60 тыс. рублей до 120 тыс. рублей в год, в УрФУ - от 70 до 157 тыс. рублей.

"Платеж в общем порядке делится на две части: за первое и второе полугодие. Если студент обращается с заявлением, в котором указывает график платежей, который был бы комфортным для него — вплоть до ежемесячной оплаты за обучение, как правило, все заявления удовлетворяются. Условие одно: чтобы платили как минимум за месяц вперед", — пояснил главный бухгалтер Кубанского госуниверситета Сергей Васенко.

Где взять деньги на учебу

Практически во всех опрошенных ТАСС российских университетах заявили, что не ведут статистику: как и на какие средства студенты и их семьи оплачивают учебу. "Зачастую вузы не знают, откуда студент берет деньги на образовательные услуги: взял ли кредит, у кого-то занял или оплатили родители. На расчетный счет университета просто поступают деньги на обучение такого-то студента", — пояснила ТАСС начальник отдела платных образовательных услуг Томского государственного университета (ТГУ) Юлия Якимова. Как сообщил ТАСС начальник департамента образования и молодежной политики Новгородской области Александр Ширин, власти также не отслеживают реальную потребность в кредитовании на образовательные нужды в регионах.

Когда в РФ действовала программа образовательных кредитов с господдержкой, многие вузы начали с ней работать. Северо-Кавказский федеральный университет стал первым в своем регионе, кто заключили соглашение со Сбербанком о предоставлении студентам кредита на оплату образования (в июле 2016 года — прим. ТАСС), рассказали агентству в Управлении по информации и связям с общественностью СКФУ. "За время работы программы образовательный кредит с господдержкой получили около 500 студентов", — рассказали в управлении вуза.

По условиям кредитования, сумма кредита могла доходить до 100% стоимости обучения, а срок составляет срок обучения, увеличенный на 10 лет. Кроме того, 3/4 ставки образовательного кредита субсидировались государством. Таким образом, реально оплачиваемая студентом ставка составляла около 8% годовых или меньше. "Мне удалось получить этот кредит, сейчас выплачиваю очень немного — порядка 6,5%. Для заинтересованных студентов это хорошая возможность оплатить обучение. К сожалению, программа сейчас недоступна", — рассказала ТАСС студентка Татьяна Иванова.

Кредиты не заинтересовали студентов

Однако многие вузы не отметили высокой востребованности на такие кредиты. Как рассказал ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) Тимур Гогузоков, кредиты на образование студенты вуза брали не часто. "Если говорить о нашем вузе, то ежегодно такие кредиты брали 40-45 студентов. В основном наши студенты и их родители предпочитают учиться на свои накопленные средства или на средства материнского капитала", — сообщил он.

В Кубанском государственном университете образовательный кредит взяли только 17 студентов из 11 тыс., обучающихся в вузе платно. "К нам выходили с предложениями предоставлять коммерческие кредиты и другие банки, однако мы провели опрос среди студентов — им это не интересно", — отметил собеседник агентства.

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Представители Балтийского Федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта заверили ТАСС, что вообще не имеют опыта работы с программой образовательных кредитов. "Единственный образовательный кредит был оформлен через Сбербанк около трех лет назад и спустя полгода расторгнут", — сказала проректор БФУ по финансовому контролю Татьяна Ромель.

Кавказский менталитет против займов

Практически не востребованными кредиты на образование оказались и в СКФО, где люди привыкли оплачивать образование за счет собственных средств. Первый проректор ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова (Грозный) вспомнил, что около 10 лет назад в вуз приходили рассказывать про образовательные кредиты, но никто на мероприятие не пошел. "Приходили и от Сбербанка, у которого была очень удобная программа для тех, кто учится по контракту, но и туда никто не пошел. Интереса к таким программам нет", — сказал он.

Проректор по экономике и административной работе Дагестанского государственного медицинского университета Сиядат Идрисова также рассказала, что обращений по вопросам оплаты обучения за счет кредита в вузе официально еще не было. "Практики заключения образовательных кредитов в ДГМУ нет, поэтому дать оценку проблемам, с которыми сталкиваются родители и обучающиеся, нам тяжело, но по опыту других вузов это зачастую сложный процесс согласования условий договора с банком и иные бюрократические моменты. Родителям легче взять обычный потребительский кредит для оплаты обучения", — подчеркнула Идрисова.

В то же время ректор Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Таусолтан Узденов готов поддержать программу, если студенты проявят к ней интерес: "Мы сейчас не работаем с образовательными кредитами, но мы открыты всему новому и готовы поддержать такую программу, если она будет интересна студентам", — подчеркнул он.

Банки отметили снижение спроса

В самих банках также говорят, что спрос на образовательные кредиты был совсем не высоким и в последние годы падал. В новгородском отделении ПАО "Сбербанк" ТАСС рассказали, что в 2016 году было выдано всего 7 образовательных кредитов. В пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк в Крыму) рассказали ТАСС, что в нынешнем году наблюдается снижение спроса на такие кредиты — за 8 месяцев этого года было выдано на 35% кредитов на обучение меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредит может быть полезен тем, кто получает второе высшее образование и может сам оплатить учебу Юлия Герасимова Студентка Пензенского государственного университета (ПГУ)

По словам проректора по экономике и стратегическому развитию Федерального университета им. первого Президента РФ Б. Н. Ельцина (УрФУ) Даниила Сандлера, банкам самим не слишком выгодно выдавать доступные образовательные кредиты. "Мы бы с удовольствием сотрудничали с какими-то банками по кредитованию, у нас были такие попытки, но дело в том, что самим банкам на сегодняшний день не очень интересно, они не видят в этом для себя перспективный рынок", — пояснил он ТАСС.

Кредиты помогут оплатить второе высшее

В то же время студентка Пензенского государственного университета (ПГУ) Юлия Герасимова уверена, что образовательный кредит все же может быть полезен. Особенно тем, кто получает второе высшее образование и может сам оплатить учебу.

"Второе образование всегда платное, приходят учиться только те, кто действительно решил посвятить себя выбранной специальности или уже работает, а диплома нет. Я взяла обыкновенный потребительский кредит под 24% годовых, у меня не было другого выхода. Стоимость обучения у меня небольшая - 30 тыс. рублей в год. Но если бы была возможность оформить займ в банке под льготный процент, с возвратом в течение 3-5 лет после получения диплома, то я бы не колебалась — взяла бы", — сообщила собеседница ТАСС.

Альтернатива кредитованию

При этом российские вузы активно предлагают студентам собственную альтернативу кредитованию. Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе Калининградского государственного технического университета (КГТУ), самым удобным способом оплаты для студентов является рассрочка платежа. "Студенты очень активно пользуются рассрочкой платежа за обучение — говорят, что этот вариант наиболее удобный для оплаты, таких заявлений поступает очень много", — рассказал руководитель пресс-службы КГТУ Сергей Благов. "Рассрочка не предполагает никаких процентов и дает возможность оплачивать обучение помесячно, не внося сразу большие суммы и это гораздо проще и понятнее", — сказал Благов.

Проректор БФУ по финансовому контролю Татьяна Ромель добавила, что в настоящее время университет предлагает студентам оплачивать обучение частями в течение семестра, причем студент может сам предложить удобные для него графики и "университет, как правило, идет навстречу". Такая система расчетов не предполагает никаких процентов, подчеркнула Ромель.

"Студенту, конечно, выгоднее не платить проценты, если вуз предлагает гибкую систему оплаты. Все-таки платят не студенты, а их родители, как правило, кредиты берут не очень охотно. Кредит может взять тот, кто имеет гарантированную заработную плату, или (по программе кредитования с господдержкой) студент, который гарантированно получит работу после окончания вуза", — сказала Ромель, заметив, что не всегда трудоустройство может быть гарантировано.

За студента заплатит работодатель

Все чаще получает распространение практика, когда учебу студента отплачивает его будущий работодатель. В Калининградском государственном техническом университете отмечают, что в стране практикуется заключение трехсторонних договоров — между вузом, студентом и работодателем, которые оплачивают вузу подготовку специалистов — целевиков. В частности в регионе это Прибалтийский судоремонтный завод "Янтарь", "Янтарьэнерго", но таких студентов очень немного, рассказал руководитель пресс-службы университета Сергей Благов.

В Пензенской области за целевую подготовку студентов-врачей в мединститутах Пензы, Самары, Саратова платит правительство региона. Как пояснили в минздраве области, с родителями или самим студентом заключается договор, согласно которому выпускник должен 5 лет отработать по специальности в медучреждениях Пензенской области после получения диплома, тогда обучение в вузе для молодого специалиста становится бесплатным.

Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов рассказал о программе, при которой с лучшими выпускниками педвузов заключают соглашение о работе и выплачивают им из бюджета до 35 тыс. рублей, пока они работают в сельских школах. "Зачем оформлять кредиты на образование, если можно воспользоваться договором на целевое обучение и поддержку в качестве молодого специалиста?", — отмечает министр.