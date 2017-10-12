Погибшего в Сирии пилота Юрия Копылова похоронят в пятницу в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 октября. /ТАСС/. Штурман разбившегося в Сирии бомбардировщика Су-24М Юрий Копылов будет похоронен 13 октября в Воронеже, сообщил ТАСС в четверг представитель Воронежского областного военкомата.

"Штурмана Юрия Копылова похоронят в пятницу, 13 октября. Прощание состоится в 10:00 мск в Доме офицеров в Северном микрорайоне, похороны - в 12:30 мск на Коминтерновском кладбище", - сказал представитель военкомата.

Погибший на 43-м году жизни Юрий Копылов был уроженцем Воронежа, у него остались жена и дочь.

Экипаж российского Су-24М погиб 10 октября в результате крушения самолета на сирийской авиабазе "Хмеймим". Отправлявшийся на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Самолетом управляли два офицера ВКС России Юрий Медведков и Юрий Копылов, оба служили в городе Черняховске Калининградской области.