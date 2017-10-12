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Почти 20 тыс. человек зарегистрировались на конкурс "Лидеры России" за 20 часов

Общество
12 октября, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По количеству заявок лидируют Центральный федеральный округ, Приволжский и Северо-Западный округа

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных на Всероссийский конкурс "Лидеры России", призванный выявить наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, за первые 20 часов превысило 18,2 тыс. человек.

О старте конкурса объявил в среду первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором выступает Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта - Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

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"Из 20 тыс. [зарегистрировавшихся] 12 136 подходят под формальные критерии отбора", - сообщили в четверг журналистам в ВШГУ. "Наибольший пик регистраций, как и предполагалось, пришелся на период с 20:00 до 22:00 мск 11 октября, когда о конкурсе объявляли центральные телеканалы. За это время зарегистрировано более 4 тыс. человек", - отмечается в релизе.

По регионам лидирует Центральный федеральный округ - 40% от общего количества зарегистрировавшихся для участия в конкурсе. Также в лидерах - Приволжский и Северо-Западный округа.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Заявку можно подать до 6 ноября включительно. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Критерием оценки участников является "уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения заданий конкурса". В ходе реализации проекта участники будут выполнять задания и проходить комплексную оценку компетенций. Как подчеркивалось на презентации, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но и тем, кто хочет повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.

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Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Кириенко, Сергей Владиленович
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