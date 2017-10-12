Британские власти инвестируют более $1,3 млрд для сокращения выбросов парниковых газов

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали почти 40 млн руб. в помощь больным детямОбщество 12 октября, 13:47
Медведев подписал документ о создании Фонда защиты прав дольщиковЭкономика и бизнес 12 октября, 13:37
Российские вузы заменили образовательные кредиты собственными программами рассрочекОбщество 12 октября, 13:33
Врио главы Омской области отправил правительство региона в отставкуПолитика 12 октября, 13:28
Морозов и Анисимов вошли в состав правления Федерации хоккея РоссииСпорт 12 октября, 13:27
Горнолыжный курорт "Ведучи" в Чечне подготовит к сезону 25 профессиональных инструкторовВ стране 12 октября, 13:26
Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зренияОбщество 12 октября, 13:21
СБУ вызвала на допрос пять россиян по делу крушения Boeing на Украине в 2014 годуПроисшествия 12 октября, 13:19
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в странеМеждународная панорама 12 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании инвестирует 900 млн фунтов стерлингов (около $1,2 млрд) в развитие интеллектуальных энергетических систем, атомную и возобновляемую энергетику для сокращения выбросов парниковых газов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
В рамках экологической стратегии британские власти выделят также 100 млн фунтов ($133 млн) на внедрение технологии улавливания и хранения двуокиси углерода и на промышленные инновационные проекты. Великобритания взяла на себя обязательство к 2050 году сократить уровень выброса парниковых газов на 80% по сравнению с показателями 1990-х годов.
При этом, как информировала газета The Times, Оксфорд с 2020 года станет первым в Великобритании городом, где будет создана свободная от выхлопных газов зона, в пределах которой будет запрещено ездить на автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями. Эта мера, предложенная городским советом Оксфорда и советом графства Оксфордшир, должна вдвое сократить уровень загрязнения двуокисью азота на некоторых наиболее загазованных дорогах города.