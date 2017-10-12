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Британские власти инвестируют более $1,3 млрд для сокращения выбросов парниковых газов

Общество
12 октября, 13:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, октября. /ТАСС

Власти королевства также выделят $133 млн на внедрение технологии улавливания и хранения двуокиси углерода и на промышленные инновационные проекты

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ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании инвестирует 900 млн фунтов стерлингов (около $1,2 млрд) в развитие интеллектуальных энергетических систем, атомную и возобновляемую энергетику для сокращения выбросов парниковых газов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

В рамках экологической стратегии британские власти выделят также 100 млн фунтов ($133 млн) на внедрение технологии улавливания и хранения двуокиси углерода и на промышленные инновационные проекты. Великобритания взяла на себя обязательство к 2050 году сократить уровень выброса парниковых газов на 80% по сравнению с показателями 1990-х годов.

При этом, как информировала газета The Times, Оксфорд с 2020 года станет первым в Великобритании городом, где будет создана свободная от выхлопных газов зона, в пределах которой будет запрещено ездить на автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями. Эта мера, предложенная городским советом Оксфорда и советом графства Оксфордшир, должна вдвое сократить уровень загрязнения двуокисью азота на некоторых наиболее загазованных дорогах города.

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