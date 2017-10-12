Мособлдума предлагает создать региональные реестры недобросовестных перевозчиков

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы разработали законодательную инициативу в ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ", которая предлагает создание реестра недобросовестных перевозчиков в каждом регионе страны. Соответствующую инициативу депутаты направят в Госудму на рассмотрение, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Проект закона предлагает создать реестр недобросовестных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам, в настоящее время такого реестра нет. В соответствии с регламентом комитет предлагает принять на заседании думы соответствующий проект и внести его на рассмотрение в Государственную думу", - сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев, добавив, что ведение указанного реестра предлагается возложить на субъекты РФ, в том числе вопросы финансирования.

Как уточняется в пояснительной записке к законодательной инициативе, реестр недобросовестных перевозчиков позволит не допускать к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества.