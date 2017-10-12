Муфтий: на Северном Кавказе становится больше молодежи, совершающей хадж

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ЧЕРКЕССК, 12 октября. /ТАСС/. Молодые люди стали чаще отправляться в хадж, их доля в общей массе паломников выросла до 60%. Об этом рассказал ТАСС в четверг председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.
Ежегодно паломничество в Саудовскую Аравию совершают тысячи российских мусульман. Квота на хадж в 2017 году для России составила более 23 тыс. мест.
"Очень отрадно видеть, что наша молодежь приобщается к истинным ценностям традиционного ислама. Совершают намаз и хадж, держат пост. Все это, прежде всего, укрепление веры и духовное очищение. В последние два года 60% паломников - это довольно молодые люди", - сказал Бердиев.
По его словам, "в начале 90-х годов, скажем так, была мода на религию, но теперь этот период прошел, и сегодня в мечети приходят те, кто истинно верует, и хадж совершают по велению сердца".
Стоимость тура к святыням ислама - в пределах 3-3,5 тыс. долларов на одного человека, сказал Бердиев. "К сожалению, не у каждого жителя Северного Кавказа есть такая финансовая возможность, многие для совершения паломничества собирают средства годами. Важно знать, что совершать хадж, взяв деньги в долг, нельзя, в Коране также говорится, что у семьи паломника во время его отсутствия должен быть достаточный запас продовольствия. Хадж должны совершать те, кто может преодолеть дорогу, речь идет как о физическом состоянии, так и о финансовом", - отметил муфтий.
Он подчеркнул, что быть религиозным человеком не значит быть оторванным от светского общества. "Главная задача духовенства и общества - просвещение молодежи. Именно незнание канонов традиционного ислама - религии мира и созидания - приводит к тому, что наши дети вступают в ряды радикалов и выступают за ложные ценности. Образованная, сильная страна, где у всех народов, верующих равные права и обязанности, - вот к чему мы все должны стремиться, и эту мысль важно донести до подрастающего поколения", - добавил Бердиев.