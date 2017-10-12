"Норникель" предложил "клонировать" опыт модернизации поселка Тухард на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Опыт модернизации аварийного поселка Тухард на севере Красноярского края может быть распространен на другие населенные пункты Таймыра, сообщила в четверг ТАСС сообщила Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь "Норникеля", одного из инвесторов проекта.

"Проект пилотный, сейчас будем смотреть, как он будет реализован. <...> Даже при всем желании местной власти [реализовать проект модернизации Тухарда] на Таймыре мы столкнулись с проблемами по оформлению документации. Все будет зависеть от скорости реализации именно этого проекта", - сказала она. При этом компания не против "распространить свой положительный опыт на остальные регионы и поселки".

Как сообщалось ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае в течение 2017-2018 годов составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек. Речь идет о строительстве нового жилья, социальных объектов и инфраструктуры.

В настоящее время практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

С конца XХ века представители коренных малочисленных народов Севера селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. Позже власти Красноярского края приняли решение создать для них поселок. Однако в населенном пункте до сих пор нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.