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Памятник Уильяму Шекспиру установят в центре Москвы до конца 2019 года

Общество
12 октября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Все расходы, связанные с установкой монумента, возьмет на себя Британский совет в России

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Уильям Шекспир

Уильям Шекспир

© ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Монумент английскому драматургу Уильяму Шекспиру установят в Москве около музея "Старый английский двор" до конца 2019 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Установить до 31 декабря 2019 года монумент Уильяму Шекспиру вблизи ГБУК города Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы" музея "Старый английский двор" (ул. Варварка, 4а)", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, монумент установят в целях популяризации литературного творчества английского писателя. Финансовое обеспечение всех расходов, связанных с установкой возьмет на себя Британский совет в России. После его установки администрация Центрального округа Москвы обеспечит его содержание.

Инициатором возведения монумента выступил британский МИД, отмечал ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Решение об установке памятника было принято в декабре прошлого года на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Реализация проекта предполагалась за счет средств Британского совета. Стоимость работ оценивалась в 15 млн рублей.

Уильям Шекспир - английский поэт и драматург, считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии. Дошедшие до нас работы, включая некоторые написанные совместно с другими авторами, состоят из 38 пьес, 154 сонетов, четырех поэм и трех эпитафий. Среди наиболее известных его произведений - "Гамлет", "Макбет", "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Отелло", "Укрощение строптивой", "Сон в летнюю ночь".

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