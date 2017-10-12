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Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая станут ведущими "Жди меня" на НТВ

Общество
12 октября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Генпродюсер телекомпании "ВИД" Александр Любимов сообщил, что "как и прежде, каждую неделю в программе будут встречаться люди, потерявшие друг друга"

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Телеведущая Юлия Высоцкая и актер театра и кино Сергей Шакуров станут ведущими передачи "Жди меня", которая осенью появится в эфире НТВ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе телеканала.

"Сложно было представить еще два года назад, что такой проект, как "Жди меня", может появиться на НТВ. Однако на сегодняшний день "Жди меня" гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ, - отметил генеральный продюсер телеканала Тимур Вайнштейн. - Это проект с большой историей, вобравшей в себя огромное количество добрых дел, и мы гордимся тем, что он появится в эфире канала, дополнив линейку социально ориентированных проектов".

Генеральный продюсер телекомпании "ВИД" Александр Любимов сообщил, что "как и прежде, каждую неделю в программе "Жди меня" будут встречаться люди, потерявшие друг друга". "Как и прежде, это будут невероятные истории про реальную жизнь. Но теперь все это будет происходить в новой, современной студии, границы которой расширятся", - отметил он.

"Впервые зрители увидят, как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр "Жди меня". В нем появится третий ведущий, который будет рассказывать о том, как идут поиски. Это Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда "Лиза Алерт", с недавнего времени тесно сотрудничающего с программой "Жди меня", - рассказал Любимов.

За время существования "Жди меня" было найдено более 200 тыс. человек. На его базе создана сеть добровольных помощников в России, странах СНГ и за рубежом. На сегодняшний день проекту "Жди меня" помогают более 500 человек. Программа также сотрудничает с Департаментом уголовного розыска МВД РФ.

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