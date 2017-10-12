Кличко сообщил о планах установить в Киеве памятник Немцову

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Памятник российскому политику Борису Немцову и сквер, названный его именем, появятся в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", - приводит его слова пресс-служба столичной администрации.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля этого года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.