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Кличко сообщил о планах установить в Киеве памятник Немцову

Общество
12 октября, 14:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, октября. /ТАСС

По словам мэра украинской столицы, сквер, в котором может быть установлен монумент, уже определен

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КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Памятник российскому политику Борису Немцову и сквер, названный его именем, появятся в столице Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам", - приводит его слова пресс-служба столичной администрации.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля этого года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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Персоны
Немцов, Борис Ефимович Кличко, Виталий Владимирович
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