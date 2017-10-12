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Gucci перестает работать с мехом

Общество
12 октября, 13:38 UTC+3 РИМ РИМ 12, октября. /ТАСС

Средства от продажи меховых изделий, выпущенных в этом году, модный дом направит в ассоциации по защите прав животных

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РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

"Устойчивое развитие - в основе нашей стратегии, а меха вышли из моды", - приводит агентство его слова.

Более того, он объявил, что все доходы от продажи меховых изделий, выпущенных в этом году, будут переданы на нужды ассоциаций по защите прав животных.

Ранее от использования меха отказался итальянский дизайнер Джорджо Армани.

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