Gucci перестает работать с мехом

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

"Устойчивое развитие - в основе нашей стратегии, а меха вышли из моды", - приводит агентство его слова.

Более того, он объявил, что все доходы от продажи меховых изделий, выпущенных в этом году, будут переданы на нужды ассоциаций по защите прав животных.

Ранее от использования меха отказался итальянский дизайнер Джорджо Армани.