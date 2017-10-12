В Заполярье разработают турмаршруты по уникальному трансграничному заповеднику "Пасвик"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заповедник "Пасвик" в Мурманской области, являющийся частью уникального трансграничного заповедника, предложит гостям туристические маршруты по нетронутой приарктической природной территории. Как сообщила в четверг корреспонденту ТАСС в Красноярске на площадке VI экологической конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на севере" вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных, их разработка станет продолжением сотрудничества компании, властей региона и сотрудников заповедника.

"Действует программа "Норникеля" с Мурманской областью по поддержке научного, образовательного направлений. В ее рамках в заповеднике "Пасвик" идет разработка туристических маршрутов", - сказала Безденежных.

Она отметила, что у "Пасвика" для такой работы есть преимущества. Он расположен не так далеко, как другие территории присутствия "Норникеля", и является очень интересной территорией, охватывающей три страны - Россию, Норвегию и Финляндию. "Посещаемость его одна из самых больших", - отметила Безденежных. Подробности разрабатываемых маршрутов пока не озвучиваются.

Оазис северной природы

Заповедник "Пасвик", который входит в трехсторонний трансграничный парк "Пасвик-Инари", создан в июле 1992 года для сохранения и изучения самых северных в Европе сосновых лесов, обширных водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц и ведения комплексного мониторинга северных экосистем.

Он представляет собой уникальную особо охраняемую природную территорию. Располагается в долине реки Паз, вытекающей из озера Инари в Финляндии, протекающей по России и впадающей в Баренцево море в Норвегии. Площадь заповедника - 14,6 тыс. га.

В заповеднике есть редкие виды, включенные в Красные книги России, Мурманской области, Восточной Фенноскандии и международный список IUCN. Как сообщали в заповеднике, это редкие сосудистые растения, лишайники, грибы. Среди редких птиц здесь обитают или останавливаются при перелетах хохлатый баклан, малый лебедь, пискулька, черная и белощекая казарка, орлан-белохвос, сапсан и др. К редким млекопитающим относятся лесной лемминг, росомаха, рысь, косуля.

Заповедник участвует в работе российско-норвежской межправительственной комиссии по охране окружающей среды, российско-финской комиссии по приграничным водоемам, российско-финской межправительственной рабочей группы по охране окружающей среды, федерации "Европарк". Он изначально стал одной из площадок политических, административных и культурных отношений трех государств.

Центр для туристов и исследователей

В начале этого года в заповеднике был создан визит-центр. Он расположился в поселке Никель Печенгского района Мурманской области в здании площадью 840 кв. м. и оборудован современными высокотехнологичными средствами работы с широкой публикой. Визит-центр должен стать местом встреч специалистов международного природоохранного направления, социально-политической и культурной сфер, рекреационной и туристической деятельности. В центре планируется проводить тематические выставки, лекции, дискуссии, форумы различных международных организаций - федерации "Европарк", "Зеленого пояса Европы" и других.

В здании визит-центра расположились конференц-зал на 85 человек, два малых конференц-зала, зал для постоянной выставки, помещения для временных выставок, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников заповедника, обзорная площадка на крыше, лабораторное помещение. Оно было приобретено на средства Минприроды РФ. Реконструкция осуществлена на средства "Норникеля", вложения компании составили 77,5 млн рублей.

Именно визит-центр станет координатором создания туристических маршрутов через три границы. На норвежской территории заповедника подобный центр - экологический центр "Сванховд" - был создан сразу при основании заповедника.

Начинающие ученые

Для заполярных школьников "Пасвик" уже давно стал центром туризма и научной работы. Для этого там каждое лето создается лагерь для учащихся, где ребята осваивают методы изучения природа. Как сообщала корреспонденту ТАСС методист экологического просвещения заповедника Оксана Кротова, школьники, помимо отдыха, получают возможность участвовать в серьезной научно-исследовательской работе.

С помощью переносных метеостанций они изучают погоду. Также в их распоряжении полевые лаборатории, с их помощью ребята проводят исследования воды и почвы. Еще они участвуют в кольцевании птиц, создании поделок из природных материалов. Обучают ребят как сотрудники заповедника, так и гости из образовательных и научных учреждений из разных регионов.

Это единственный подобный лагерь в регионе. Он проводится уже девять лет усилиями сотрудников заповедника при поддержке "Норникеля". В него принимаются дети всех школьных возрастов, некоторые приезжают каждый год.