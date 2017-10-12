Второй окружной чемпионат WorldSkills в НАО в 2018 году пройдет по пяти компетенциям

АРХАНГЕЛЬСК, 12 октября. /ТАСС/. Участники второго регионального чемпионата по стандартам WorldSkills в Ненецком автономном округе, который пройдет в НАО с 26 февраля по 2 марта 2018 года, будут соревноваться по пяти компетенциям. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Второй в Ненецком автономном округе чемпионат "Молодые профессионалы" в рамках движения WorldSkills Russia (WSR Russia) пройдет Нарьян-Маре с 26 февраля по 2 марта 2018 года. По информации департамента образования, культуры и спорта НАО, подготовка к мероприятию уже началась, количество компетенций, по которым будут состязаться учащиеся профучреждений региона, увеличено с двух до пяти", - говорится в сообщении.

Состязания пройдут по направлениям "Поварское дело", "Физическая культура", "Предпринимательство", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". При выборе компетенций учитывалась их востребованность, а также опыт участия представителей региона в соревнованиях по данному направлению.

Состязания участников продлятся три дня. Организаторы планируют деловую программу с семинарами, дискуссиями на тему развития профессионального образования в НАО, а также профориентационными мероприятиями. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях перед финалом Национального чемпионата.

Впервые в рамках регионального чемпионата планируется проведения в НАО испытаний JuniorSkills по робототехнике для школьников региона.

Ненецкий округ стал официальным участником движения WSR Russia в октябре 2016 года. Соответствующее соглашение было подписано с Союзом "Молодые профессионалы". Первый окружной чемпионат Молодые профессионалы проходил в НАО в феврале-марте 2017 года по двум компетенциям: "Поварское дело" и "Дошкольное воспитание". Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения WSR Russia, вне конкурса.

Что такое Worldskills

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.