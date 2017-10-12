Старший оперативный дежурный из Югры стал победителем регионального этапа конкурса МЧС

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сергей Диденко из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) получил звание "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях в ХМАО", сообщает в четверг пресс-служба окружного управления МЧС.
"В рамках конкурса профессионального мастерства, проводимого под эгидой Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", звание "Лучший старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях в Ханты-Мансийском округе" получил Сергей Диденко", - сообщили там.
Как отметили в ведомстве, конкурсантов оценивала специально созданная комиссия. Эксперты проверили профессиональную, специальную и физическую подготовку номинантов и качество несения оперативного дежурства.
В центр управления в кризисных ситуациях по ХМАО в режиме реального времени поступает любая информация о чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях. "Не секрет, что работа старшего оперативного дежурного требует стальной выдержки и быстрой реакции. Он должен в короткий срок проверить достоверность информации, проанализировать ее и предложить варианты решения по своевременному и эффективному реагированию сил и средств территориальной подсистемы руководству. Вся служба полковника подчинена одной цели - своевременно оказывать необходимую помощь людям", - пояснили там.
Полковник внутренней службы Сергей Диденко начал работу в пожарной охране Ханты-Мансийского округа в 1992 году. В должности старшего оперативного дежурного ЦУКС - с 2010 года. По словам коллег, за время службы зарекомендовал себя как грамотный, обладающий большим опытом практической работы руководитель. За годы своей службы Диденко неоднократно сумел доказать, что в экстренной ситуации способен принять грамотное решение и максимально эффективно организовать работу.