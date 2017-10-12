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Мэрия Парижа объявила о полном запрете в городе автомобилей на горючем к 2030 году

Общество
12 октября, 15:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, октября. /ТАСС

Городская администрация делает ставку на электромобили, велосипеды и общественный транспорт

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ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизельном топливе, будет полностью свернуто к 2030 году. Об этом объявили в четверг в мэрии Парижа.

"В рамках выработки нового территориального плана по контролю за климатом, воздухом и энергетикой, город Париж установит цель полностью покончить с дизелем на своей территории в 2024 году и с бензином - в 2030 году. Этот курс прагматичным образом учитывает все более ускоренное развитие транспортной сферы за последние годы", - говорится в заявлении парижской мэрии.

Как подчеркивают в городской администрации, ставка в дальнейшем будет делаться на электромобили, велосипеды и общественный транспорт. "Последние заявления многих производителей свидетельствуют о том, что развитие электрических машин ускоряется. Расширяется предложение на рынке общественного транспорта - сейчас ведется стройка экспресс-линий Большого Парижа (новая сеть пригородных поездов - прим. ТАСС), значительно увеличивается доля велосипеда и других "мягких транспортных средств" в общей системе транспорта", - перечислили в мэрии.

Задача по устранению с улиц города "загрязняющих автомобилей", работающих на бензине и дизтопливе, поставлена властями Парижа после того, как ранее министр экологического перехода Франции Николя Юло представил стратегический доклад по климату. В этом документе министр обозначил цель - к 2040 году полностью устранить машины с бензиновыми и дизельными двигателями на всей территории республики, включая сельскую местность. "Чтобы добиться этого, Париж рассчитывает на развитие альтернативных вариантов [в сфере транспорта] и усиление финансовой поддержки, которая бы подталкивала частных владельцев и предприятия приобретать экологически чистые транспортные средства", - отметили в парижской мэрии.

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