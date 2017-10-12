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Каждый второй россиянин поддерживает продолжение военной операции в Сирии

Общество
12 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом 78% участников опроса ВЦИОМ уверены, что ВКС РФ достигли в Сирии поставленных целей

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Больше половины россиян (54%) считают, что России следует продолжать военную операцию в Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

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Операция ВС РФ в Сирии. Досье

"Российские ВКС уже достигли в Сирии поставленных целей - об этом говорят 78% граждан, однако 54% россиян считают, что России следует продолжать военную операцию в Сирии до победного конца (не согласны с этим 34%)", - говорится в материалах опроса. Сторонники продолжения операции считают, что Россия должна закончить начатое дело в борьбе с терроризмом.

Сейчас россияне меньше интересуются ситуацией в Сирии (79%), чем в начале года (87%). Происходящее они характеризуют как "войну" (20%), "борьбу с терроризмом" (20%).

Большинство россиян (73%) выступает за оказание поддержки Дамаску и после завершения боевых действий. Помощь в форме гуманитарных грузов поддерживают 75%, военно-техническую - 45%, дипломатическую - 44%. За материальную поддержку высказываются 25%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 сентября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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