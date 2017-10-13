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Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. Видеотрансляция

Общество
13 октября, 12:07 UTC+3

Мероприятие посвящено реновации клуба и роли общественно-консультативных площадок в вопросах укрепления межнационального согласия

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ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная реновации Московского Кавказского клуба и роли общественно-консультативных площадок в вопросах укрепления межнационального согласия.

В пресс-конференции принимают участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, председатель Московского Кавказского клуба Шамиль Джафаров и общественный деятель Сангаджи Тарбаев.

Московский Кавказский клуб - клуб экспертов, которые дают оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского Федерального округа, определяют векторы роста региона, а также поддерживают перспективные проекты по ключевым направлениям деятельности.

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