Пресс-конференция Московского Кавказского клуба. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная реновации Московского Кавказского клуба и роли общественно-консультативных площадок в вопросах укрепления межнационального согласия.

В пресс-конференции принимают участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, председатель Московского Кавказского клуба Шамиль Джафаров и общественный деятель Сангаджи Тарбаев.

Московский Кавказский клуб - клуб экспертов, которые дают оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского Федерального округа, определяют векторы роста региона, а также поддерживают перспективные проекты по ключевым направлениям деятельности.