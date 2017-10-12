Экономический диктант в Ставрополе написали более 400 школьников, студентов и учителей

Два крупнейших университета Ставропольского края приняли в четверг более четырех сотен взрослых и детей, пожелавших написать Всероссийский экономический диктант. В Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) в основном пришли взрослые, а в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) было больше школьников. Правда, и здесь многие сопровождавшие их педагоги не отказались проверить свои знания.

Учителя не выдержали и сели за парты

Аграрный университет и СКФУ открыли двери для участников диктанта утром 12 октября. В каждом университете работали по две секции: одна — для школьников, другая — для студентов и взрослых.

Школьников, которые захотели написать диктант, сопровождали представители образовательных учреждений. Некоторые из них и сами отправились выполнять задания диктанта.

Тест Насколько хорошо вы разбираетесь в экономике? Пройти тест

"Мы для сопровождающих выделили отдельную аудиторию, но предлагали всем и свои силы попробовать в диктанте, в итоге многие педагоги тоже решили написать диктант с детьми. Хотя задания у них, конечно, были другие", — рассказывает директор Института экономики и управления СКФУ Лев Ушвицкий.

Часть педагогов предпочли все-таки дожидаться учеников в специальной аудитории, где провели все время диктанта, волнуясь за результаты своих подопечных. Преподаватель экономики школы №5 города Михайловска Елена Белякова привезла на площадку СКФУ двух учеников. "Экономически грамотными должны быть не только взрослые, но и дети. Часто детей спрашиваешь о некоторых понятиях, они не знают, что это такое, а это звучит постоянно в информационном пространстве, нужно ориентироваться в информации", — считает педагог.

Девушка-соседка и грибы в багажнике

Экономический диктант проходил в форме теста — на экране демонстрировали вопросы с вариантами ответа, нужно было выбрать один или несколько верных.

Взрослые отвечали на вопросы вдумчиво и сосредоточенно, хотя и вопросы у них были сложнее. К примеру, нужно было вспомнить, когда в России за последние годы был зафиксирован наибольший экономический рост.

В школьной аудитории царило оживление — многие вопросы оказались необычными. На одной из фотографий был багажник автомобиля, заполненный лесными грибами, а вопрос был такой: какие экономические блага есть на снимке? Или был вопрос о том, относится ли к рыночной экономике хозяйство одного из литературных героев.

Многих такая форма диктанта заинтересовала, и они принялись обсуждать экономические вопросы. А кто-то пытался познакомиться с соседями по парте. "Молодой человек, перестаньте строить глазки девушке, задумайтесь об экономике", — вернула волонтер к действительности одного из участников диктанта.

"Диктант интересный, мне кажется, что нужно проводить такие акции. Если говорить о моих родителях, взрослых, они все-таки ориентируются в экономической ситуации, а вот мои ровесники — не все. В бытовой жизни знание экономики нужно для всех без исключения", — поделился с ТАСС своими впечатлениями ученик ставропольской школы №1 Тимур Юсупов.

Организаторы довольны

Организаторы диктанта в Ставрополе считают, что первая акция прошла успешно. Накладки были небольшие. Например, в СКФУ пришлось в экстренном порядке переводить детей из одной аудитории в другую. Желающий сдать диктант оказалось намного больше, чем ожидали. "Аудитория, выделенная для школьников, которая рассчитана на 85 мест, не вместила детей, мы перевели их в аудиторию, которая вмещает 140 человек. В Ставрополе 44 школы, практически все они принимают участие, помимо этого приехали порядка 10-12 человек из Михайловска", — рассказал Ушвицкий, добавив, что вторая секция в СКФУ приняла более 80 участников.

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В Аграрном университете наибольшую активность проявили взрослые — студенты, педагоги. "Мы заранее провели ознакомительную кампанию, приглашали школы, вузы, факультеты. Наши студенты очень активно откликнулись, и им понравилась акция, на площадку для взрослых пришли около 150 человек. В секции для школьников диктант писали больше 80 старшеклассников", — говорит декан экономического факультета Ольга Кусакина.

Университеты заранее получили задания диктанта и оценили их сложность. Многие вопросы нельзя было назвать простыми. "Я показывал вопросы преподавателям, и если люди были экспертами в области финансов, то эти вопросы, конечно, сложностей не вызывали. Но над некоторыми приходилось подумать", — говорит Ушвицкий.

"Многие задания были не бытового уровня, они предполагали наличие экономических знаний. Были вопросы и по теории экономики. Я считаю, что это важно, поскольку это тоже элемент культуры наших людей. Экзамен еще раз акцентирует, на что ежедневно нужно обращать внимание в нашей жизни", — отмечает Кусакина.

Как сообщал ранее ТАСС, первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" прошла в четверг на 848 региональных площадках. Такой масштабный экономический диктант прошел в стране впервые. Подведение итогов акции пройдет 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце.