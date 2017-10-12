Около 15% парка машин скорой помощи по стране будет обновлено до конца года

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнил 41 российский паралимпиецСпорт 12 октября, 16:55
Жуков призвал федерации доносить до иностранных коллег информацию о реформах НОАКСпорт 12 октября, 16:52
Франция дала согласие на проведение матчевой встречи по фехтованию с РоссиейСпорт 12 октября, 16:51
Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской областиПолитика 12 октября, 16:46
Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухомСоциальная ответственность 12 октября, 16:40
Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в РоссииСпорт 12 октября, 16:37
Эксперты оценили последствия изменений климатаСоциальная ответственность 12 октября, 16:25
Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентовОбщество 12 октября, 16:20
Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. ВидеотрансляцияОбщество 12 октября, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рассчитывает обновить до конца года 15% парка машин скорой помощи по стране. Об этом сообщил в четверг журналистам главный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.
''В этом году по президентской программе закуплено 2,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи, которые поставлены в разные регионы РФ, дополнительно выделено еще 3 млрд рублей [на обновление парка машин скорой помощи]. Таким образом 15% автомобилей в целом по стране будет обновлено [до конца года]'', - сказал он после открытия отремонтированной подстанции скорой медицинской помощи № 6 города Казани.
Багненко выделил Татарстан в числе регионов по темпам обновления автопарка скорой помощи, так как в республике для этих целей, кроме стандартных "Газелей", закупаются автомобили Ford. ''Это в лучшую сторону отличает ситуацию с материально-технической базой скорой медицинской помощи в Татарстане'',- сказал он.
Всего в Казани работают девять подстанций скорой медицинской помощи, которые обслуживают 1,2 млн человек. Ежегодно они выполняют более 400 тыс. вызовов, из них около 48 тыс. вызовов - подстанция № 6, которая в четверг открылась после ремонта.
В 2016 году в соответствии с распоряжением кабинета министров Татарстана на проведение капитального ремонта и закупку техники было выделено порядка 7 млн рублей.