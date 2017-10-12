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Около 15% парка машин скорой помощи по стране будет обновлено до конца года

Общество
12 октября, 15:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 12, октября. /ТАСС

На эти цели дополнительно выделено 3 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ рассчитывает обновить до конца года 15% парка машин скорой помощи по стране. Об этом сообщил в четверг журналистам главный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

''В этом году по президентской программе закуплено 2,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи, которые поставлены в разные регионы РФ, дополнительно выделено еще 3 млрд рублей [на обновление парка машин скорой помощи]. Таким образом 15% автомобилей в целом по стране будет обновлено [до конца года]'', - сказал он после открытия отремонтированной подстанции скорой медицинской помощи № 6 города Казани.

Багненко выделил Татарстан в числе регионов по темпам обновления автопарка скорой помощи, так как в республике для этих целей, кроме стандартных "Газелей", закупаются автомобили Ford. ''Это в лучшую сторону отличает ситуацию с материально-технической базой скорой медицинской помощи в Татарстане'',- сказал он.

Всего в Казани работают девять подстанций скорой медицинской помощи, которые обслуживают 1,2 млн человек. Ежегодно они выполняют более 400 тыс. вызовов, из них около 48 тыс. вызовов - подстанция № 6, которая в четверг открылась после ремонта.

В 2016 году в соответствии с распоряжением кабинета министров Татарстана на проведение капитального ремонта и закупку техники было выделено порядка 7 млн рублей.

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