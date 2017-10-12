Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серийный выпуск устройств для набора текста усилием мысли запланирован на конец 2018 года

Общество
12 октября, 15:31 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, октября. /ТАСС

Опытные образцы терминалов "НейроЧат" уже готовы, сообщил исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 12 октября. /ТАСС/. Серийное производство в России терминалов "НейроЧат" для перенесших инсульт пациентов запланировано на конец 2018 - начало 2019 года, эти устройства позволят людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с окружающим миром. Об этом журналистам сообщил в четверг исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.

"Сейчас уже готовы опытные образцы [терминалов "НейроЧат"], они проходят клинические испытания. Промышленное серийное производство планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал Семенов на открывшейся в Самаре Третьей международной конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика".

Как сообщили в пресс-службе Института инновационного развития Самарского государственного медуниверситета, данный проект позволит людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с близкими, медперсоналом и друг с другом, а также повысит эффективность лечения и реабилитации. Самарский медуниверситет стал одной из площадок, выбранных для проведения клинических исследований устройства.

"НейроЧат" состоит из программно-аппаратного комплекса, нейрогарнитуры и специального интерфейса "человек - машина". Терминал дает возможность усилием мысли набирать текст на компьютере, общаясь через соцсети с неограниченным кругом людей. На голове пациента закрепляется беспроводная гарнитура с электродами, и человек, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента.

Конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика" ежегодно проводится в Самарском государственном медуниверситете и является единственной в России научной конференцией, посвященной тематике нейрокомпьютерных интерфейсов. Кроме российских участников, в этом году в ней участвуют ученые из США, Великобритании, Германии, Испании, Израиля.

В отраслевой союз "Нейронет" входят различные российские компании и вузы, занимающиеся разработками в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов. Дорожная карта "Нейронет" одобрена президиумом Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама