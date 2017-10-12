Серийный выпуск устройств для набора текста усилием мысли запланирован на конец 2018 года

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САМАРА, 12 октября. /ТАСС/. Серийное производство в России терминалов "НейроЧат" для перенесших инсульт пациентов запланировано на конец 2018 - начало 2019 года, эти устройства позволят людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с окружающим миром. Об этом журналистам сообщил в четверг исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.
"Сейчас уже готовы опытные образцы [терминалов "НейроЧат"], они проходят клинические испытания. Промышленное серийное производство планируется начать в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал Семенов на открывшейся в Самаре Третьей международной конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика".
Как сообщили в пресс-службе Института инновационного развития Самарского государственного медуниверситета, данный проект позволит людям с тяжелыми нарушениями речи и движений общаться с близкими, медперсоналом и друг с другом, а также повысит эффективность лечения и реабилитации. Самарский медуниверситет стал одной из площадок, выбранных для проведения клинических исследований устройства.
"НейроЧат" состоит из программно-аппаратного комплекса, нейрогарнитуры и специального интерфейса "человек - машина". Терминал дает возможность усилием мысли набирать текст на компьютере, общаясь через соцсети с неограниченным кругом людей. На голове пациента закрепляется беспроводная гарнитура с электродами, и человек, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал может устанавливаться на кровати или инвалидном кресле пациента.
Конференция "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика" ежегодно проводится в Самарском государственном медуниверситете и является единственной в России научной конференцией, посвященной тематике нейрокомпьютерных интерфейсов. Кроме российских участников, в этом году в ней участвуют ученые из США, Великобритании, Германии, Испании, Израиля.
В отраслевой союз "Нейронет" входят различные российские компании и вузы, занимающиеся разработками в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов. Дорожная карта "Нейронет" одобрена президиумом Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.