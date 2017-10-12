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Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентов

Общество
12 октября, 16:20 UTC+3

По замыслу организаторов, проект должен сократить разрыв между требованиями работодателей и содержанием образовательных программ в вузах

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Олимпиада студентов "Я — профессионал"/YouTube

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентов "Я - профессионал". Презентация видео, в съемках которого принял участие глава Минэкономразвития, состоялась в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях в четверг.

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Отборочный этап олимпиады состоится в октябре 2017 года, заключительный пройдет в январе 2018 года. Олимпиада пройдет по широкому спектру направлений. Принять участие в ней могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на сайте проекта.

Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, организация "Деловая Россия", а также 10 ведущих вузов страны. Партнерами проекта стали "Яндекс" и "Просвещение".

По замыслу организаторов, проект должен стать скоростным социальным лифтом для сотен тысяч студентов, а также сократить разрыв между требованиями работодателей и содержанием образовательных программ в вузах. Победители попадут в национальную базу "Молодые профессионалы", получат шанс пройти стажировки в крупнейших частных и государственных компаниях, с максимальным баллом поступить в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии на свое развитие.

О готовности выступить партнером проекта и предоставить площадки для проведения олимпиады уже заявили университеты из 30 регионов России.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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