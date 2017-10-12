Глава Минздрава отвечает на вопросы пользователей "Одноклассников". Видеотрансляция

Бывший генсек ФИФА Вальке отверг выдвинутые прокуратурой Швейцарии обвиненияСпорт 12 октября, 21:13
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в СШАМеждународная панорама 12 октября, 20:57
Писатель Андрей Рубанов получил литературную премию "Ясная Поляна"Культура 12 октября, 20:54
ПСО "Казань" построит стартовый космический ракетный комплекс на "Восточном"Космос 12 октября, 20:38
ЮНЕСКО. ДосьеБиографии и справки 12 октября, 20:38
МИД РФ призывал зарубежных партнеров Украины не допустить массовых беспорядков в странеПолитика 12 октября, 20:33
Володин: Россия вправе не исполнять решения структур СЕ при неучастии в работе ПАСЕПолитика 12 октября, 20:29
Захарова: Москва сожалеет в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКОПолитика 12 октября, 20:28
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высотуВ стране 12 октября, 20:05
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей в рамках онлайн-шоу "ОК на связи!".
С 9 по 15 октября Минздрав и соцсеть "Одноклассники" проводят федеральную неделю здоровья.
Пользователи могут получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от лучших специалистов страны. На протяжении недели на странице авторизации "Одноклассников", которая специально оформлена для этой акции, размещаются публикации и трансляции.