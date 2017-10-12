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Глава Минздрава отвечает на вопросы пользователей "Одноклассников". Видеотрансляция

Общество
12 октября, 20:03 UTC+3

Вероника Скворцова - гость онлайн-шоу "ОК на связи!"

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Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей в рамках онлайн-шоу "ОК на связи!".

С 9 по 15 октября Минздрав и соцсеть "Одноклассники" проводят федеральную неделю здоровья.

Пользователи могут получить рекомендации по ведению здорового образа жизни от лучших специалистов страны. На протяжении недели на странице авторизации "Одноклассников", которая специально оформлена для этой акции, размещаются публикации и трансляции. 

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