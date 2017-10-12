Роструд предлагает более 10 тыс. вариантов стажировок для молодежи

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более 10 тыс. предложений по стажировке для молодых специалистов, в том числе по инженерным и медицинским специальностям, доступны сегодня на портале "Работа в России", сообщает в четверг пресс- служба Роструда.
"На сегодняшний день в базе стажировок представлено более 10 тыс. различных предложений. Среди них - инженерные, медицинские специальности, а также различные профессии в сфере услуг, образования и другие", - говорится в сообщении.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов отмечал, что сегодня важно не только трудоустроить молодых специалистов, но и помочь им в получении практического опыта. Поэтому на портале Роструда "Работа в России" стал доступен новый раздел с информацией о стажировках для молодежи.
"В настоящее время данная работа проводится совместно с органами службы занятости. В дальнейшем мы планируем подключить высшие учебные заведения, которые также поддержали данную инициативу", - цитирует пресс-служба Роструда слова главы ведомства.