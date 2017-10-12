Ленобласть открыла комплексный туристический маршрут о жизни замечательных людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Ленинградская область при поддержке Минкультуры РФ сформировала новый туристический маршрут по местам, связанным с известными историческими личностями региона.

Проект задуман как межрегиональный, но на первом этапе охватит Ленобласть и Санкт-Петербург, сообщила ТАСС председатель комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова во время международной туристской выставки Inwetex-cis Travel Market в Санкт-Петербурге.

"Мы в Министерство культуры дали новый пилотный межрегиональный проект "Жизнь замечательных людей" по четырем направлениям - наука, история, промышленники-меценаты, культура. Там очень интересные маршруты, есть, что показать. Внутри региона мы готовы к запуску. В первую очередь проект будет касаться Санкт-Петербурга и Ленобласти", - сообщила Устинова.

Она рассказала, что параллельно Ленобласть участвует в межрегиональных туристических программах "Серебряное ожерелье", "Русские усадьбы" и развивает собственные продукты в сфере культурно-познавательного туризма. В 2018 году Ленобласть рассчитывает достичь уровня турпотока в 3 млн человек в год.