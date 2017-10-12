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В стратегию развития туризма в СКФО войдет развитие турмаршрутов

Общество
12 октября, 16:32 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, октября. /ТАСС

Власти включат в состав якорных дестинаций как столицы регионов, так и сельскохозяйственные территории

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МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Создание межрегиональных и региональных туристических маршрутов, которые позволят развивать не только центры дестинаций - туристических территорий со всей необходимой инфраструктурой, но и прилегающие территории, будет прописано в Стратегии развития туризма СКФО до 2035 года. Об этом на совещании в Магасе сообщил советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

"В якорные дестинации мы включаем как муниципальные образования и столицы субъектов, так и сельхозтерритории, что позволит туристам, приезжающим в город, оказывать дополнительные услуги в радиусе часовой доступности. Таким образом, мы создаем условия и хотим прописать в стратегии, чтобы развивался не только центр дестинации, но и туристические маршруты, бизнес в сельских поселениях с привлечением местных жителей, производство и реализация сувенирной продукции", - сказал он, отметив, что сейчас разработка стратегии находится во второй стадии - стадии регионального мониторинга.

Как сообщила в ходе заседания заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, работа по созданию стратегии ведется во исполнение поручения председателя правительства. "Есть новый общий слой проблем - начиная от продвижения, до того, что ресурсы не только по программе СКФО, но и по другим программам должны быть сконцентрированы и направлены на решение конкретных задач. Благодаря этому станет возможным решение самых острых проблем и определение самых перспективных направлений, таким образом получится создать точки роста туризма на Кавказе", - сказала она.

Разработка стратегии развития туризма в СКФО на период до 2035 года ведется в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию федерального округа, данным в марте этого года. Помимо специалистов Минкавказа в межведомственную рабочую группу вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Планируется, что правительству РФ документ будет представлен не позднее 1 декабря 2017 года.

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