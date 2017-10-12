Родственники возвращенных из Ирака российских детей встретили их в аэропорту Грозного

ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Пятеро российских детей в возрасте от четырех месяцев до шести лет, возвращенных из Ирака, прибыли в Грозный. В аэропорту их встретили многочисленные родственники, местные власти и семьи, чьи дети все еще находятся в странах Ближнего Востока, передает корреспондент ТАСС.

"Мы вернули троих уроженцев Чечни - Хамзата, Абдуллаха и Малика Абдулаевых, также двух девочек из Дагестана - Фауду и Марьям Алиевых. Дети себя чувствуют хорошо, но нуждаются в медицинской помощи. Как бы ни было опасно, как бы ни было сложно, мы обязаны вернуть своих детей, и работа в этом направлении... ни на минуту не останавливается", - сказал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби.

Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов, на данный момент имеется информация о нахождении в Сирии и Ираке около 500 детей, вывезенных из России. "Эти цифры все время обновляются. Буквально вчера из Турции звонили и сообщили о нахождении большого количества российских детей в лагере для беженцев на границе с Сирией", - отметил он.

Долгожданная встреча

Мальчики из Чечни были вывезены родителями три года назад. Отец детей погиб, а мать с четырехмесячной девочкой находится в заключении в Ираке. Встретить ребят сегодня приехали бабушка и родная тетя.

"Мы долгое время не знали, где они. Как только узнали, что дети в Ираке, каждый день ходили по всем инстанциям, писали и просили помочь. Рамзан Кадыров откликнулся, помог найти и привезти наших детей домой", - рассказала тетя спасенных детей Мадина Селимова.

Четырехмесячную Фауду и ее сестру Марьям Алиевых из Дагестана встретить приехал родной дядя - Багаудин Алиев. "Как только мы узнали, что родители детей погибли, обратились к главе Чечни, и вот, прошло полмесяца, и я уже держу племянницу в руках", - сказал он.

Встретить спасенных детей в аэропорту Грозного собрались сотни людей из Чечни и Дагестана. В их числе не только родственники возвращенных граждан, но и те семьи, которые пришли с надеждой узнать информацию о своих внуках и племянниках.

"В 2014 году отец сказал, что ведет моего внука и внучку на елку, и, забрав у матери, вывез в Сирию. Нам передали, что он умер, а дети сейчас с женщиной, на которой он женился там, находятся в Абукмале. Конечно, мы надеемся, что уже следующим рейсом привезут наших детей", - рассказала Хава Лутуева.

Набраться терпения

По словам сенатора Зияда Сабсаби, Россия сегодня единственная страна в мире, которая занимается вопросом возвращения своих граждан на Родину. "У нас есть поддержка федеральных структур, главы Чечни и руководства страны в лице президента РФ, все, что нам необходимо, - чтобы родственники чуть-чуть потерпели. Сейчас мы будем прорабатывать механизмы по возвращению российских детей из Сирии, где ситуация намного сложнее, чем в Ираке", - отметил он.

Первого сентября самолетом в Грозный доставили восемь детей и четырех женщин, вывезенных ранее в Ирак и Сирию. Среди них были граждане России и Казахстана. Все расходы по возвращению российских граждан на родину взял на себя региональный общественный фонд им. Ахмата Кадырова. С августа текущего года из Сирии и Ирака в Россию удалось вернуть 14 детей и четырех женщин.