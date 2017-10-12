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Средний возраст посетителей кинотеатров в России составляет 30-35 лет

Общество
12 октября, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

При этом в два раза уменьшилось число подростков, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. За последние 10 лет средний возраст зрителей, которые посещают российские кинотеатры, изменился - сейчас в кинозалы в основном ходят люди 30-35 лет. Об этом сообщил в четверг председатель попечительского совета Фонда кино, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"По той аналитике, которой мы располагаем, зритель меняется, - сказал Толстой. - Почти в два раза уменьшилось число подростков, подавляющее число зрителей - 30-35 лет". Это люди, добавил председатель света, которые уже привыкли ходить в кино, в основном они ходят на семейные фильмы.

"Мы вправе утверждать, что те цели, которые были поставлены 10 лет назад, практически достигнуты, поставленные задачи выполнены", - сказал Толстой. По его словам, к концу года доля российских зрителей должна составить 20%.

Это значит, продолжил советник президента, "что политика, реализуемая государством через Фонд кино, в целом, правильная".

Толстой отметил, что в четверг проходит расширенное заседание совета, в котором также принимают участие деятели киноиндустрии, которые планируют "обсудить возможные формы дальнейшей деятельности Фонда кино".

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