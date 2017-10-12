Средний возраст посетителей кинотеатров в России составляет 30-35 лет

Франция дала согласие на проведение матчевой встречи по фехтованию с РоссиейСпорт 12 октября, 16:51
Глава КЧР: инициативность и креативность помогут Ведерникову в развитии Псковской областиПолитика 12 октября, 16:46
Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухомСоциальная ответственность 12 октября, 16:40
Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в РоссииСпорт 12 октября, 16:37
Эксперты оценили последствия изменений климатаСоциальная ответственность 12 октября, 16:25
Орешкин стал лицом первой профессиональной олимпиады студентовОбщество 12 октября, 16:20
Пресс-конференция о новой стратегии поддержки паллиативной помощи в РФ. ВидеотрансляцияОбщество 12 октября, 16:16
Гофман и Оленин являются кандидатами от КХЛ на обслуживание матчей ОИ-2018Спорт 12 октября, 16:16
Жуков ожидает получить выводы комиссий МОК по ситуации с ОИ-2014 до ноябряСпорт 12 октября, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. За последние 10 лет средний возраст зрителей, которые посещают российские кинотеатры, изменился - сейчас в кинозалы в основном ходят люди 30-35 лет. Об этом сообщил в четверг председатель попечительского совета Фонда кино, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"По той аналитике, которой мы располагаем, зритель меняется, - сказал Толстой. - Почти в два раза уменьшилось число подростков, подавляющее число зрителей - 30-35 лет". Это люди, добавил председатель света, которые уже привыкли ходить в кино, в основном они ходят на семейные фильмы.
"Мы вправе утверждать, что те цели, которые были поставлены 10 лет назад, практически достигнуты, поставленные задачи выполнены", - сказал Толстой. По его словам, к концу года доля российских зрителей должна составить 20%.
Это значит, продолжил советник президента, "что политика, реализуемая государством через Фонд кино, в целом, правильная".
Толстой отметил, что в четверг проходит расширенное заседание совета, в котором также принимают участие деятели киноиндустрии, которые планируют "обсудить возможные формы дальнейшей деятельности Фонда кино".