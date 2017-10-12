Минздрав: четверть сельского населения РФ составляют люди старше трудоспособного возраста

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы сельского здравоохранения затрагиваю почти 40 млн человек, при этом около четверти из них - это люди старше трудоспособного возраста. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".
"Отличительной особенностью является ускоренное увеличение [числа] лиц старшего трудоспособного возраста в сельской местности. С 2011 года - на 15% с достижением в 2017 году 25,5%", - сказала она.
Она отметила, что в целом проблемы здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения Российской Федерации. К особенностям оказания медицинской помощи на селе Скворцова отнесла транспортную удаленность, низкую плотность населения, возрастную структуру населения.