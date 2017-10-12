Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав: четверть сельского населения РФ составляют люди старше трудоспособного возраста

Общество
12 октября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам главы министерства Вероники Скворцовой, в целом проблемы здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы сельского здравоохранения затрагиваю почти 40 млн человек, при этом около четверти из них - это люди старше трудоспособного возраста. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".

"Отличительной особенностью является ускоренное увеличение [числа] лиц старшего трудоспособного возраста в сельской местности. С 2011 года - на 15% с достижением в 2017 году 25,5%", - сказала она.

Она отметила, что в целом проблемы здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения Российской Федерации. К особенностям оказания медицинской помощи на селе Скворцова отнесла транспортную удаленность, низкую плотность населения, возрастную структуру населения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
4
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
7
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама