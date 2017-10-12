Минздрав запланировал около 1,3 млрд рублей на приоритетный проект по ЗОЖ до 2019 года

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млрд рублей из средств федерального бюджета Минздрав России планирует потратить на реализацию в 2017-2019 годах приоритетного проекта по формированию здорового образа жизни у россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Паспорт приоритетного проекта правительство утвердило в августе 2017 года. Планируется, что проект будет реализовываться вплоть до 2025 года включительно.
"По этому приоритетному проекту есть четыре основных задачи: это нормативное регулирование, поддержка общественных проектов, мотивирование к заботе о своем здоровье через коммуникации и разработку корпоративных программ здоровья", - уточнили в пресс-службе.
На реализацию этих задач в 2017 году Минздрав планирует потратить 441 млн рублей из средств федерального бюджета. Аналогичные суммы предусмотрены на 2018-2019 годы.
Ранее на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова также отметила, что в рамках проекта будет также осуществляться программа по репродуктивному здоровью и отказу от абортов.
Приоритетный проект направлен на снижение потребления табака и алкоголя, совершенствование законодательства, связанного с табаком, алкоголем и нерациональным питанием.
Предполагается, что в результате его реализации уже к концу 2019 года доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, достигнет 45%, а к 2025 году - 60%. Число граждан, занимающихся физкультурой и спортом увеличится до 38% в 2019 году и в течение последующих шести лет вырастет до 45%. Планируется также существенно снизить потребление алкогольной продукции на душу населения в год: с 10 литров в 2017 году до восьми литров в 2025 году.