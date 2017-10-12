Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Бурятии вызвал скорую помощь, чтобы помочь упавшему на улице прохожему

Общество
12 октября, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам Алексея Цыденова, в звонок руководителя региона в службе скорой не поверили, но медики приехали быстро

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг вызвал скорую помощь, чтобы помочь молодому человеку, который упал на улице в Улан-Удэ и разбил голову.

"Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но, похоже, у него был эпилептический приступ. Его скрутило, и судороги били. Вызвал скорую", - написал Цыденов на своей странице в Facebook.

По его словам, в звонок руководителя региона в службе скорой не поверили. "Когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться, представился. По-моему, не поверила. Но скорая приехала быстро", - рассказал Цыденов и описал, как ситуация, по его мнению, выглядела со стороны.

"Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились, и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили", - написал глава Бурятии. Цыденов пожелал пострадавшему "быстрее подлечиться".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выходят из состава ЮНЕСКО
2
ЦБ представит новые банкноты на территории музея "Херсонес Таврический" в Севастополе
3
Медведчук: резолюция ПАСЕ подтверждает, что Киев пытается ущемить права русскоязычных
4
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
7
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама