Глава Бурятии вызвал скорую помощь, чтобы помочь упавшему на улице прохожему

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг вызвал скорую помощь, чтобы помочь молодому человеку, который упал на улице в Улан-Удэ и разбил голову.
"Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком. Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но, похоже, у него был эпилептический приступ. Его скрутило, и судороги били. Вызвал скорую", - написал Цыденов на своей странице в Facebook.
По его словам, в звонок руководителя региона в службе скорой не поверили. "Когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться, представился. По-моему, не поверила. Но скорая приехала быстро", - рассказал Цыденов и описал, как ситуация, по его мнению, выглядела со стороны.
"Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились, и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили", - написал глава Бурятии. Цыденов пожелал пострадавшему "быстрее подлечиться".