Республики Северного Кавказа задолжали энергетикам 22,8 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 12 октября /ТАСС/. Долги субъектов Северо-Кавказского федерального округа за потребленную электроэнергию превышает 22,8 млрд руб. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев.

"На 1 сентября задолженность потребителей Северо-Кавказского федерального округа за электроэнергию составила 22,8 млрд рублей. А прирост задолженности с начала года составил 2,75 млрд рублей", — сказал он.

По его словам, большая часть долгов региона сформирована потребителями нескольких субъектов. Так, Чеченская Республика не оплатила 9,1 млрд руб., Дагестан - 7 млрд руб., Ингушетия - 2,7 млрд руб., Северная Осетия - Алания - 2,25 млрд руб.

"Если же говорить о суммарной задолженности за услуги по передаче электроэнергии перед группой компаний "МРСК Северного Кавказа", то на 1 сентября 2017 г. она составила 10,1 млрд руб. Уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии с начала года мы отмечаем в размере 96,4%", — сказал Зайцев.

Платежи улучшаются

"Однако в динамике сбора платежей в регионе мы отмечаем улучшение — уровень расчетов вырос с 80 до 81%, сбор денежных средств увеличился в целом на 1,3 млрд рублей", — сказал Зайцев.

По его словам хорошо "подтянулись" предприятия, финансируемые из местных и республиканских бюджетов. По ним уровень расчетов по всему Северному Кавказу поднялся на 5 п. п.п. — до 98%. По федеральным бюджетникам этот показатель равен 76,6%. Платежи населения улучшились на 3 п. п. и составили в среднем 75%. "Хуже всего обстоят дела в сфере предприятий ЖКХ — здесь показатель расчетов — всего 44%", — добавил эксперт.

Для решения проблемы с каждым из субъектов СКФО заключены "дорожные карты", в которых прописаны меры по изменению ситуации с платежами за электроэнергию. "Мы видим, что для улучшения платежной дисциплины в республиках предпринимаются серьезные усилия, совместная работа в этом направлении ведется, но с разной степенью эффективности — в каждом отдельном регионе ситуация по-своему уникальна", — отметил Зайцев.

Например, в Ингушетии, платежи потребителей, финансируемых из местных и республиканских бюджетов, поднялись в этом году сразу на 25 п. п. — до 96%, в Дагестане — на 8 п. п. — до 98%. "Отмечу также и общее улучшение расчетов в Чеченской Республике. Здесь они выросли по сравнению с прошлым годом на 4,5% — до 75%, традиционно хорошо обстоят дела в Карачаево-Черкесии, но и здесь показатели выросли — уровень расчетов 98% по сравнению с 94% в прошлом году", — рассказал генеральный директор.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" (ПАО "МРСК Северного Кавказа") обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВт, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево- Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", ОАО "Дагэнергосеть и АО "Чеченэнерго".

Производственный потенциал компании состоит из 31,25 тыс. подстанций общей мощностью 18 069 МВА, 131,14 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Суммарный полезный отпуск электроэнергии с учетом ДУО в 2016 году составил 16,68 млрд кВт/ч. Основным акционером является ПАО "Россети" (92%).