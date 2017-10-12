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Белавенцев: общественность Северного Кавказа должна противостоять политизации истории

Общество
12 октября, 17:17 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 12, октября. /ТАСС

Главное завоевание народов Северного Кавказа и России - единство народа страны, полагает полпред президента в СКФО

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Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев

© Денис Абрамов/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Северокавказская общественность должна понимать опасность политизации истории и не допускать таких попыток, заявил в четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев на заседании Общественного совета СКФО в Пятигорске.

"Политизация исторического прошлого народов Северного Кавказа и его влияния на современные общественно-политические процессы - это очень важный и злободневный вопрос <...> Противники российской государственности на Кавказе всегда использовали разные способы, чтобы помешать укреплению нашей страны, разобщить ее народы. В том числе используя драматические страницы истории <...> Необходимо, чтобы общественность округа, члены Общественного совета активнее включились в решение проблем", - сказал Белавенцев.

Полпред также прокомментировал обсуждающуюся в последнее время идею перевода языков кавказских народов с кириллицы на латиницу или арабский алфавит. "Это подается как возврат к историческим корням, но цель ясна - усложнить усвоение русского языка, языка межнационального общения народов РФ, коренными народами Северного Кавказа и оторвать их от огромного массива знаний, содержащихся в книгах на русском языке. Также уйдет пласт произведений национальных писателей, изданных на родном языке с использованием кириллицы <...> Инициаторы этих реформ меньше всего думают о просвещении молодежи, у них другие задачи", - считает он.

"Строительство российской государственности состоит не в порабощении и насильственной ассимиляции народов, что характерно для истории стран Запада, а в том, чтобы в тесном взаимодействии находить баланс интересов и развиваться в рамках общего государства", - отметил Белавенцев.

Он напомнил также, как перед Олимпиадой в Сочи обострялась "черкесская тема", однако в итоге, отметил полпред, "Олимпиада прошла хорошо, и тема стала неинтересна... спекуляции прекратились".

Белавенцев добавил, что, "к сожалению, к перечню сложных моментов российской истории в 1990-е годы добавились новые страницы". "Наша задача - не допустить, чтобы этот перечень разрастался, а также погасить все возможные конфликты, не оставлять их нашим потомкам. Хранить главное историческое завоевание народов Северного Кавказа и России - единство многонационального народа нашей страны", - сказал он.

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