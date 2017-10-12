Инструктаж МЧС помог школьнику из Сургута спасти из огня двух своих сестер

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двенадцатилетний житель Сургута Ильнур Абакиров спас своих сестер из пожара, произошедшего в квартире. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому АО.
"Когда папа пошел встречать маму, сестры уже спали, а я играл в телефоне. Уже собирался спать, отложил телефон, как вдруг сам по себе в комнате загорелся свет. Я встал, чтобы его выключить, но выключатель не сработал, потом в люстре начало что-то сверкать, и загорелся потолок. Я разбудил сестер, мы побежали к двери, чтобы выйти, но она оказалась закрыта. В комнате было много дыма. Тогда я отвел их в ванную, намочил полотенца и дал им, чтобы не дышать дымом, сам побежал открывать окно", - приводят в ведомстве рассказ мальчика.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Дети отравились продуктами горения, но их жизни ничто не угрожает. Как позже рассказал Ильнур, правильным действиям при пожаре его научил сотрудник МЧС, проводивший у них в школе инструктаж.