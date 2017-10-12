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Памятник Петру и Февронии планируется установить на Сухаревской площади в Москве

Общество
12 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Авторам монумента предстоит согласовать проект с Москомархитектурой и депутатами местных органов

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме окончательно определились с местом возведения памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Монумент решено установить на Большой Сухаревской площади в Москве, передает в четверг коррспондент ТАСС.

"Памятник Петру и Февронии решено установить на Большой Сухаревской площади в Москве при условии соблюдения всех габаритов существующего благоустройства без нанесения вреда. Авторы проекта представят его Москомархитектуре на согласование. Также авторы должны будут согласовывать это с депутатами местных органов", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Депутат отметил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. В том случае, если комиссия принимает положительное решение о возведении монумента, данный вопрос выносится на рассмотрение Мосгордумы. "Если оба решения положительные, то это является основанием для подготовки распорядительного документа правительства Москвы. В нем описываются сроки возведения и назначаются ответственные", - пояснил Воскресенский.

Как уточняется в пояснительных материалах к заседанию комиссии, памятник святым планируется установить в сквере на Большой Сухаревской площади на средства некоммерческого партнерства содействия реализации общенациональной программы "В кругу семьи".

Муромский князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. Прославленные Русской православной церковью в лике святых они почитаются как покровители семьи и брака. Святые стали примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни.

По легенде они умерли в один день 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание. Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

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