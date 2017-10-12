Износ автомобилей скорой помощи сократится почти на 25% к концу 2017 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. 1 тыс. 150 автомобилей скорой помощи будет поставлено до конца года в регионы РФ, что позволит сократить износ автопарка почти на 25%. Об этом говорится в проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".

Проблемы здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет 25,7% жителей от общего числа жителей России.

"В 2017 году осуществляется поставка 1 тыс. 150 автомобилей скорой помощи класса "Б", что позволит снизить износ автомобильного парка на 24% к концу года", - уточнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Министр также отметила, что в 2016 году скорая медицинская помощь оказана 9,6 млн сельских жителей, что составляет 25,7% всех селян. "Из них госпитализировано 1,7 млн человек, то есть госпитализацией закончились 17% вызовов скорой помощи", - уточнила министр.

Она напомнила, что основным критерием эффективности работы скорой помощи является время доезда - оно составляет 20 минут.

"В 2016 году правительством РФ оказана существенная поддержка в обновлении парка санитарного автотранспорта с высокой степенью износа. Из поставленных 2 тыс. 154 автомобилей класса "Б" более половины направлены в ЦРБ, оказывающие скорую помощь сельским жителям", - сказала она.