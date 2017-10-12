Девять "КамАЗов" для скорой помощи в труднодоступных регионах приобретут до конца года

Начался набор студентов на курс обучения правилам трудоустройстваСоциальная ответственность 12 октября, 18:27
Колобков: отчисления букмекеров в спорт к следующему году возрастутСпорт 12 октября, 18:20
Газзаев: проект об отстранении тренеров за нарушение правил о допинге нужно дорабатыватьСпорт 12 октября, 18:19
В Архангельске написали экономический диктантАрктика сегодня 12 октября, 18:17
Колобков: российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед ОИ-2018Спорт 12 октября, 18:10
Черная куропатка оказалась под угрозой вымиранияСоциальная ответственность 12 октября, 18:07
Промес и Глушаков отправились со "Спартаком" в Грозный на матч с "Ахматом"Спорт 12 октября, 18:04
Международные федерации хотят, чтобы спортсмены РФ сдали минимум по три допинг-теста до ОИСпорт 12 октября, 18:04
Экономический диктант в Ставрополе написали более 400 школьников, студентов и учителейОбщество 12 октября, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Девять автомобилей "КамАЗ" для оказания скорой помощи в четырех труднодоступных регионах РФ будут приобретены до конца 2017 года. Об этом говорится в проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".
"В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первых девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краев", - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Проблемы здравоохранения в селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения Российской Федерации.