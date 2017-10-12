Девять "КамАЗов" для скорой помощи в труднодоступных регионах приобретут до конца года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Девять автомобилей "КамАЗ" для оказания скорой помощи в четырех труднодоступных регионах РФ будут приобретены до конца 2017 года. Об этом говорится в проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".

"В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первых девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краев", - сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Проблемы здравоохранения в селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет 25,7% жителей от общей численности населения Российской Федерации.