Неудобства для жителей Петербурга во время ассамблеи Межпарламентского союза минимизируют

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МВД России Александр Горовой поручил минимизировать неудобства для жителей Санкт-Петербурга в связи с проведением 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, сообщили в четверг в пресс-центре МВД РФ.
"Александр Горовой в Санкт-Петербурге провел оперативное совещание по вопросу готовности правоохранительных органов к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Он обратил особое внимание на необходимость минимизации возможных неудобств для жителей города, связанных с ограничениями дорожного движения, пропускным режимом и досмотровыми мероприятиями", - сообщили в пресс-центре.
Замминистра подчеркнул особую важность предстоящего международного форума, которая требует соответствующего уровня безопасности. В ходе совещания были определены первоочередные задачи и выработаны меры по координации усилий всех правоохранительных органов, задействованных в обеспечении безопасности мероприятия.
"В совещании приняли участие руководители петербургского главка, представители других правоохранительных структур региона, а также органов исполнительной власти города и области", - добавили в пресс-центре.
137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября, в ней примут участие представители парламентов более 150 государств. В общей сложности охранять правопорядок во время проведения ассамблеи будут свыше 1,5 тыс. сотрудников полиции.