Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неудобства для жителей Петербурга во время ассамблеи Межпарламентского союза минимизируют

Общество
12 октября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Замглавы МВД провел оперативное совещание по вопросу готовности правоохранительных органов к обеспечению общественного порядка и подчеркнул важность предстоящего международного форума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МВД России Александр Горовой поручил минимизировать неудобства для жителей Санкт-Петербурга в связи с проведением 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, сообщили в четверг в пресс-центре МВД РФ.

"Александр Горовой в Санкт-Петербурге провел оперативное совещание по вопросу готовности правоохранительных органов к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза. Он обратил особое внимание на необходимость минимизации возможных неудобств для жителей города, связанных с ограничениями дорожного движения, пропускным режимом и досмотровыми мероприятиями", - сообщили в пресс-центре.

Замминистра подчеркнул особую важность предстоящего международного форума, которая требует соответствующего уровня безопасности. В ходе совещания были определены первоочередные задачи и выработаны меры по координации усилий всех правоохранительных органов, задействованных в обеспечении безопасности мероприятия.

"В совещании приняли участие руководители петербургского главка, представители других правоохранительных структур региона, а также органов исполнительной власти города и области", - добавили в пресс-центре.

137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября, в ней примут участие представители парламентов более 150 государств. В общей сложности охранять правопорядок во время проведения ассамблеи будут свыше 1,5 тыс. сотрудников полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ считают выход США из ЮНЕСКО отказом от участия в сохранении культурного наследия
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Прага назвала "криком неандертальцев" украинскую критику в адрес президента Чехии
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
Темы дня
Новости партнеров
Реклама