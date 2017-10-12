Погибшего в Сирии офицера ВКС Юрия Медведкова похоронят в пятницу в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 12 октября. /ТАСС/. Погибший в Сирии член экипажа бомбардировщика Су-24М Юрий Медведков будет похоронен 13 октября в селе Русский Мелекесс Ульяновской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг руководитель отдела общественных коммуникаций Мелекесского района, где расположено село, Лариса Набойщикова.

"Похороны Юрия Медведкова пройдут завтра, 13 октября, на сельском кладбище Русского Мелекесса. Начало траурных мероприятий запланировано на 13 часов", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в память о погибшем в селе пройдет митинг. Набойщикова добавила, что районные власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего.

Экипаж российского Су-24М погиб 10 октября на сирийской авиабазе "Хмеймим". Отправлявшийся на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Самолетом управляли два офицера ВКС России Юрий Медведков и Юрий Копылов, оба служили в городе Черняховске Калининградской области.

Второго члена экипажа штурмана Юрия Копылова похоронят в пятницу на его родине в Воронеже.