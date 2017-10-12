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Вуз Северной Осетии выпустит в 2022 г. первых востоковедов с российско-иранскими дипломами

Общество
12 октября, 17:51 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, октября. /ТАСС

Первый набор на специальность "Востоковедение" пройдет в 2018 году

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) выпустит в 2022 году первых специалистов по направлению "Востоковедение" с дипломами СОГУ и Тегеранского университета им. Алламе Табатабаи. Об этом сообщила ТАСС декан исторического факультета СОГУ Залина Плиева.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года СОГУ и иранский университет подписали договор о сотрудничестве, который, в частности, предполагает организацию новых учебных программ.

"В Иране основной акцент сделан на инженерных специальностях, технических науках, но и гуманитарные науки у них развиваются. В декабре прошлого года мы посетили Университет им. Алламе Табатабаи, заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется программа "двойного диплома" - первый выпуск по этой программе, "Востоковедение", пройдет в 2022 году. Это произошло неслучайно: уже несколько лет работает Центр иранской культуры СОГУ, где изучаются язык фарси, традиции этой страны", - рассказала Плиева.

Она уточнила, что вуз запустил программу по собственной инициативе, и поэтому государственного финансирования для нее пока нет, обучение будет только платное. Первый набор на новую специальность пройдет в 2018 году.

В рамках соглашения между вузами планируется обмен студентами и преподавателями. В настоящее время в СОГУ работает специалист из Ирана - преподаватель персидского языка и литературы Университета им. Алламе Табатабаи, доктор филологических наук Мохаммад-Мехди Замани, который преподает фарси. В будущем предполагается привлечь и других специалистов из Ирана для работы со студентами.

"Специалисты, знающие культуру Ирана и язык, нужны в разных сферах, в том числе в экономике и образовании. А наш осетинский язык входит в одну языковую группу с иранским, и у коллег есть интерес к нам", - добавила собеседница агентства.

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