Более ста человек подали заявки на участие в конкурсе ОНФ по описанию будущего

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Более ста человек подали заявки на участие в конкурсе по описанию образа будущего страны, объявленном молодежным направлением Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" и стартовавшем 2 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.
"На сегодняшний день заявки подали более ста человек, - отмечается в сообщении. - На текущий момент подано более ста заявок". "Мы уверены, что ближе к окончанию приема работ, 10 ноября, их будет в десятки раз больше", - приводит пресс-служба движения слова руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.
"Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того, чтобы можно было сформировать образ будущего. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие", - добавил он.
В ОНФ напомнили, что в конкурсе "Образ будущего страны", объявленном 2 октября, могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс будет проводиться в двух номинациях: "Эссе" и "Креатив", уточнили в пресс-службе.
По данным ОНФ, работы будут приниматься до 10 ноября, а результаты будут объявлены до 1 декабря.