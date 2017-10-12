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В Дагестане долги населения за электроэнергию за семь месяцев 2017 года выросли на 25%

Общество
12 октября, 18:29 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, октября. /ТАСС

Показатель по состоянию на 1 августа достиг отметки в 3,5 млрд рублей

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МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Долги населения Дагестана за электроэнергию с января по август выросли до 3,5 млрд рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Дагестанской энергосбытовой компании.

Согласно материалам на официальном сайте организации, в январе этот показатель составлял 2,8 млрд рублей. Таким образом, задолженность населения по оплате услуг увеличилась на 25%.

"Общая дебиторская задолженность за отпущенную потребителям электроэнергию по состоянию на 1 августа составила 23,5 млрд рублей, из них задолженность населения - 3,5 млрд рублей. То есть задолженность распределяется так: 15% - население, остальные 85% - юридические лица", - сказал представитель пресс-службы.

Главным рычагом воздействия на неплательщиков является ограничение режима потребления электроэнергии, уточнили в компании. "За первую половину текущего года было подано 33,2 тыс. заявки на ограничение или отключение потребителей- неплательщиков на сумму почти 1,5 млрд рублей", - напомнили там. Узнав о таких мерах, долги погасили 11,4 тыс. абонентов, добавили в пресс-службе.

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