Скворцова: фельдшеры в селах должны попадать под программу "Земский доктор"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минздрав предлагает распространить программу "Земский доктор" на фельдшеров, исполняющих обязанности лечащих врачей на сельских территориях. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".

"Начиная с 2018 года финансовые средства на реализацию программы "Земский доктор" предусмотрены в федеральном бюджете - это 3,2 млрд рублей ежегодно. Минздрав считает необходимым распространить программу на фельдшеров, выполняющих обязанности лечащих врачей в сельской местности", - сказала Скворцова.

Она также отметила, что в 51 регионе реализация программы "Земский доктор" составила 100%, а еще в 30 регионах осуществляется единовременная выплата среднему медицинскому персоналу, приехавшему работать на село. Размер выплаты составляет от 100 тыс. рублей до 1 млн на человека.

"В 2016 году по сравнению с 2011 годом численность врачей, работающих на селе, увеличилась на 11,1 тыс. и составила 55,8 тыс. человек, или 14,7 на 10 тыс. сельского населения. Численность среднего медицинского персонала возросла более чем на 6 тыс. человек и составило 206,4 тыс. человек или 54,5 на 10 тыс. сельского населения", - уточнила Скворцова.